Очередной предатель: экс-капитан украинской сборной по футзалу перешел в российский клуб

Перерыв в карьере футзалиста объясняют "сложными семейными обстоятельствами"

В Украине неофициально начался сезон спортивных предательств во время полномасштабной войны с россией. Вслед за одним из спонсоров нацсборной по футболу, начавшего сотрудничество с командой Кадырова, о своем возвращении в российский клуб заявил украинский футзалист Евгений Иваняк. Ранее спортсмен возглавлял сборную Украины по футзалу, но кровавые рубли показались ему ценнее Родины и собственного достоинства.

О переходе футзалиста в клуб "Торпедо" из Нижнего Новгорода стало известно из публикации российской команды в Instagram. Россияне тепло приветствовали предателя Украины, надеясь, что его опыт поможет им заполучить не одну победу на поле.

Известно, что Иваняк уже сотрудничал с российскими командами — был членом клуба "Оргхим", тоже нижненовгородского. Однако менее чем через год он прервал свою карьеру и уехал из россии. Интересно, что в марте 2022 года спортсмен пытался играть за одну из сборных Бельгии, но надолго задержаться за рубежом не смог.

Пребывание в украинской сборной на месте капитана Иваняку не помешало переехать в россию

При этом в "Торпедо" вынужденный уход Иваняка объясняют "сложными семейными обстоятельствами", а не поисками лучше работы. Россияне ждут от украинца "эффектных сейвов" и "умопомрачительных вводов мяча в игру".

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Тем временем уроженца Запорожья, который не только вырос, но и получил первый футбольный опыт в местном клубе, уже вовсю критикую другие соотечественники. Украинцы не понимают, как можно было уехать в россию в то время, когда кремлевские солдаты устраивают настоящий геноцид нашего народа и обстреливают мирные города из ракет.

Стоит отметить, что пока некоторые спортсмены из Украины выбирают для себя комфорт и российские кровавые зарплаты, другие их коллеги по цеху идут на фронт защищать родную землю. И, к сожалению, некоторые из них отдают за это свою жизнь. Как, к примеру, чемпион Украины по водному поло Виталий Лисун.

А вот девятилетний украинский футболист Лука Аронов "воюет" на волонтерском фронте. Благодаря его усилиям на армию удалось собрать более 100 тысяч гривен.