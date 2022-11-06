Чумовой гол из Италии: голкипер забил со своей половины поля (видео)
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Михал Левандовски мастерски исполнил штрафной удар
В третьем дивизионе чемпионата Италии был забит гол, который не часто увидишь в профессиональном футболе. Отличился вратарь. Ранее голкипер сборной Украины Виктория Кислова забила гол от своих ворот.
В матче "Мессина" — "Монтероси" вратарь хозяев Михал Левандовски взялся исполнять штрафной удар на своей половине поля. Левандовски настолько сильно ударил по мячу, что тот пролетел все поле, ударился о газон и перелетел через голкипера "Монтероси".
Этот гол помог "Мессине" выиграть матч со счетом — 3:2.
Ранее "Телеграф" писал, как футболист австрийского "Рида" забил уникальный гол в собственные ворота.
Мы также рассказывали, что в Италии вратарь и защитник сотворили самый глупый автогол года.