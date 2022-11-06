Не лечили, а калечили: работа немецких врачей взорвала соцсети (видео)
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Медики во время футбольного матча не могли устоять на ногах
В 13 туре чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Бохум" — 3:0. Матч запомнился не только голами, но и нелепыми действиями клубных врачей. Кстати, 7 ноября "Боруссия" узнает соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов.
Дождливая погода в Дортмунде сделала поле очень скользким. Сначала на ногах не удержался врач "Боруссии", который подскользнулся и сбил с ног своего игрока.
А потом уже настала очередь медиков "Бохума" рассмешить трибуны. Врач так бежал на помощь футболисту, что не удержался, упал и заехал ногой в голову игроку.
Ранее мы рассказывали не менее смешную историю, в которую попал знаменитый британский футболист Уэйн Руни. Во время ужина в ресторане Руни тарелкой разбили голову.
Напомним, что в Италии повторили "подвиг" украинского футболиста.