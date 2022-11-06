Не лікували, а калічили: робота німецьких лікарів підірвала соцмережі (відео)

Медики під час футбольного матчу не могли встояти на ногах

У 13 турі чемпіонату Німеччини з футболу дортмундська "Борусія" на своєму полі розгромила "Бохум" — 3:0. Матч запам’ятався не лише голами, а й безглуздими діями клубних лікарів. До речі, 7 листопада "Борусія" дізнається про суперника по 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Дощова погода у Дортмунді зробила поле дуже слизьким. Спочатку на ногах не втримався лікар "Борусії", який підсковзнувся та збив із ніг свого гравця.

А потім уже настала черга медиків "Бохуму" розсмішити трибуни. Лікар так біг на допомогу футболісту, що не втримався, упав і заїхав ногою в голову гравцю.

Раніше ми розповідали не менш кумедну історію, в яку потрапив знаменитий британський футболіст Уейн Руні. Під час вечері у ресторані Руні тарілкою розбили голову.

Нагадаємо, що в Італії повторили "подвиг" українського футболіста.