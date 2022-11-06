Відразу до Голлівуду! Шалена розв’язка у фіналі МЛС з головним героєм Гаретом Бейлом (відео)

"Лос-Анджелес" у серії пенальті обіграв "Філадельфію"

У США відбувся фінал плей-офф чемпіонату МЛС — головної північноамериканської футбольної ліги. У битві за трофей зійшлися "Лос-Анджелес" та "Філадельфія".

Основний час вийшов бойовим та результативним. Суддя зафіксував рахунок — 2:2 і перевів команди в овертайми. А там була така розв’язка, що хоч кіно знімай.

Все почалося на 116 хвилині. Воротар "Лос-Анджелеса" Максим Крепо збив суперника за межами штрафного майданчика та отримав від арбітра жовту картку. Подивившись VAR, суддя змінив рішення і вилучив голкіпера. Крепо отримав травму і поки вивозили його з поля та проводили заміну, закінчився додатковий час. І ж рефері компенсував 9 хвилин!

У більшості "Філадельфія" пішла вперед та на четвертій компенсованій хвилині забила гол. Все? Ні! За "Лос-Анджелес" грає головний герой київського фіналу Ліги чемпіонів Гарет Бейл. Коли рефері вже був готовий дати фінальний свисток — Бейл головою зрівняв рахунок.

Серія пенальті! Тут просто блискуче зіграв голкіпер "Лос-Анджелеса", який і приніс перемогу своїй команді.

"Лос-Анджелес" – "Філадельфія" — 3:3 (пен. 3:0)

Голи: Акоста, 27, Мурільо, 83, Бейл, 120+8 — Газдаг, 59, Еліотт, 85, 120+4.

Це перший титул "Лос-Анджелеса". Клуб заснований лише вісім років тому, а в МЛС виступає з 2018 року. Гарет Бейл влітку цього року залишив "Реал" і підписав контракт із "Лос-Анджелесом".

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