Сразу в Голливуд! Безумная развязка в финале МЛС c главным героем Гаретом Бэйлом (видео)

"Лос-Анджелес" в серии пенальти обыграл "Филадельфию"

В США состоялся финал плей-офф чемпионата МЛС — главной северомериканской футбольной лиги. В битве за трофей сошлись "Лос-Анджелес" и "Филадельфия".

Основное время вышло боевым и результативным. Судья зафиксировал счет — 2:2 и перевел команды в овертаймы. А там была такая развязка, что хоть кино снимай.

Все началось на 116-й минуте. Вратарь "Лос-Анджелеса" Максим Крепо сбил соперника за пределами штрафной площади и получил от арбитра желтую карточку. Посмотрев VAR судья изменил решение и удалил голкипера. Крепо получил травму и пока увозили его с поля и проводили замену, закончилось дополнительное время. Но рефери компенсировал 9 минут!

В большинстве "Филадельфия" пошла вперед и на четвертой компенсированной минуте забила гол. Все? Нет! За "Лос-Анджелес" играет главный герой киевского финала Лиги чемпионов Гарет Бэйл. Когда рефери уже практически был готов дать финальный свисток — Бэйл головой сравнял счет.

Серия пенальти! Тут просто блестяще сыграл голкипер "Лос-Анджелеса", который и принес победу своей команде.

"Лос-Анджелес" – "Филадельфия" — 3:3 (пен. 3:0)

Голы: Акоста, 27, Мурильо, 83, Бэйл, 120+8 – Газдаг, 59, Эллиотт, 85, 120+4.

Это первый титул "Лос-Анджелеса". Клуб основан всего восемь лет назад, а в МЛС выступает с 2018 года. Гарет Бэйл летом этого года покинул "Реал" и подписал контракт с "Лос-Анджелесом".

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