Ексгравець "Шахтаря" їде на ЧС-2022: Бразилія назвала склад на мундіаль

У заявку бразильців увійшов півзахисник Фред

Найбільша титуловання збірна планети — п’ять чемпіонських титулів — оголосила заявку на чемпіонат світу у Катарі. Дивіться наш гід по мундіалю, який стартує 20 листопада.

До складу бразильців увійшов і колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Фред, зараз він грає за "Манчестер Юнайтед".

Склад Бразилії на ЧС-2022

Воротарі: Аліссон ("Ліверпуль", Англія), Едерсон ("Манчестер Сіті", Англія), Вевертон ("Палмейрас").

Аліссон ("Ліверпуль", Англія), Едерсон ("Манчестер Сіті", Англія), Вевертон ("Палмейрас"). Захисники: Тьяго Сілва ("Челсі", Англія), Маркіньос ("ПСЖ", Франція), Данило ("Ювентус", Італія), Алекс Теллес ("Севілья", Іспанія), Алекс Сандро ("Ювентус", Італія), Едер Мілітао ("Реал", Іспанія), Бремер ("Ювентус", Італія), Дані Алвес ("УНАМ Пумас", Мексика).

Тьяго Сілва ("Челсі", Англія), Маркіньос ("ПСЖ", Франція), Данило ("Ювентус", Італія), Алекс Теллес ("Севілья", Іспанія), Алекс Сандро ("Ювентус", Італія), Едер Мілітао ("Реал", Іспанія), Бремер ("Ювентус", Італія), Дані Алвес ("УНАМ Пумас", Мексика). Півзахисники: Бруну Гімарайнс ("Ньюкасл", Англія), Каземіро ("Манчестер Юнайтед", Англія), Лукас Пакета ("Ліон", Франція), Фабіньо ("Ліверпуль", Англія), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англія), Евертон Рібейро ("Фламенго").

Бруну Гімарайнс ("Ньюкасл", Англія), Каземіро ("Манчестер Юнайтед", Англія), Лукас Пакета ("Ліон", Франція), Фабіньо ("Ліверпуль", Англія), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англія), Евертон Рібейро ("Фламенго"). Нападники: Неймар ("ПСЖ", Франція), Вінісіус Жуніор ("Реал", Іспанія), Антоні ("Манчестер Юнайтед", Англія), Родріго ("Реал", Іспанія), Рішарлісон ("Тоттенхем", Англія), Рафінья ("Барселона", Іспанія), Габріел Мартінеллі ("Арсенал", Англія), Педру ("Фламенго"), Габріел Жезус ("Арсенал", Англія).

Головним тренером збірної Бразилії є Тіте.

За правилами ФІФА, кожна країна має до 13 листопада подати остаточну заявку на мундіаль, до якої мають увійти 23-26 футболістів. Збірна Бразилії зіграє в одній групі із Сербією, Швейцарією та Камеруном.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Додамо, що збірна Данії з футболу презентувала форму-невидимку через порушення прав людини у Катарі.