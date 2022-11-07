Зінченко встановив унікальне досягнення в Англії: який рекорд побив українець

Футболіст зіграв найбільше матчів в АПЛ серед українців

У 14-му турі чемпіонату Англії "Арсенал" обіграв "Челсі" — 1:0. А за "канонірів" на полі провів 78 хвилин український захисник Олександр Зінченко. Цей матч став історичним для нашого футболіста. Раніше Зінченко потрапив до десятки найдорожчих захисників світу.

Поєдинок у Лондоні дозволив Олександру вийти на перше за кількістю матчів, зіграних представниками України у чемпіонаті Англії. За цим показником він випередив колишнього захисника "Арсеналу" Олега Лужного.

Матчі всіх українців у АПЛ

Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті" – 76, "Арсенал" – 6) – 82

Олег Лужний ("Арсенал" – 75, "Вулверхемптон" – 6) – 81

Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") – 66

Сергій Ребров ("Тоттенхем") – 59

Андрій Шевченко ("Челсі") – 49

Андрій Воронін ("Ліверпуль") – 27

Віталій Миколенко ("Евертон") – 27

Олексій Чередник ("Саутгемптон") – 23

Олександр Євтушок ("Ковентрі") – 3

Огляд матчу "Арсенал" — "Челсі":

Нагадаємо, Зінченко є вихованцем "Шахтаря". Він встиг пограти за російську "Уфу" та нідерландський ПСВ. З 2016 року захищав кольори "МанСіті". За цей час 4 рази вигравав АПЛ і Кубок ліги, а також Кубок Англії та Суперкубок Англії. Влітку підписав контракт із "Арсеналом".

Раніше ми писали, що в Росії почався переполох через плакат із зображенням Зінченка.