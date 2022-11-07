Рус

Зінченко встановив унікальне досягнення в Англії: який рекорд побив українець

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зінченко зіграв шість матчів за "Арсенал" Новина оновлена 07 листопада 2022, 12:48
Зінченко зіграв шість матчів за "Арсенал". Фото arsenal.com

Футболіст зіграв найбільше матчів в АПЛ серед українців

У 14-му турі чемпіонату Англії "Арсенал" обіграв "Челсі" — 1:0. А за "канонірів" на полі провів 78 хвилин український захисник Олександр Зінченко. Цей матч став історичним для нашого футболіста. Раніше Зінченко потрапив до десятки найдорожчих захисників світу.

Поєдинок у Лондоні дозволив Олександру вийти на перше за кількістю матчів, зіграних представниками України у чемпіонаті Англії. За цим показником він випередив колишнього захисника "Арсеналу" Олега Лужного.

Матчі всіх українців у АПЛ

  • Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті" – 76, "Арсенал" – 6) – 82
  • Олег Лужний ("Арсенал" – 75, "Вулверхемптон" – 6) – 81
  • Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") – 66
  • Сергій Ребров ("Тоттенхем") – 59
  • Андрій Шевченко ("Челсі") – 49
  • Андрій Воронін ("Ліверпуль") – 27
  • Віталій Миколенко ("Евертон") – 27
  • Олексій Чередник ("Саутгемптон") – 23
  • Олександр Євтушок ("Ковентрі") – 3

Огляд матчу "Арсенал" — "Челсі":

Нагадаємо, Зінченко є вихованцем "Шахтаря". Він встиг пограти за російську "Уфу" та нідерландський ПСВ. З 2016 року захищав кольори "МанСіті". За цей час 4 рази вигравав АПЛ і Кубок ліги, а також Кубок Англії та Суперкубок Англії. Влітку підписав контракт із "Арсеналом".

Раніше ми писали, що в Росії почався переполох через плакат із зображенням Зінченка.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Арсенал (Лондон) #Андрій Воронін #Олег Лужний #Сергій Ребров #Чемпіонат Англії #Андрій Ярмоленко #Олександр Зінченко