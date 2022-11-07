Зинченко установил уникальное достижение в Англии: какой рекорд побил украинец

Футболист сыграл больше всего матчей в АПЛ среди украинцев

В 14-м туре чемпионата Англии "Арсенал" обыграл "Челси" — 1:0. А за "канониров" на поле провел 78 минут украинский защитник Александр Зинченко. Этот матч стал историческим для нашего футболиста. Ранее Зинченко попал в десятку самых дорогих защитников мира.

Поединок в Лондоне позволил Александру выйти на первое по количеству матчей, сыгранных представителями Украины в чемпионате Англии. По этому показателю он опередил бывшего защитника "Арсенала" Олега Лужного.

Матчи всех украинцев в АПЛ

Александр Зинченко ("Манчестер Сити" – 76, "Арсенал" – 6) – 82

Олег Лужный ("Арсенал" – 75, "Вулверхэмптон" – 6) – 81

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") – 66

Сергей Ребров ("Тоттенхэм") – 59

Андрей Шевченко ("Челси") – 49

Андрей Воронин ("Ливерпуль") – 27

Виталий Миколенко ("Эвертон") – 27

Алексей Чередник ("Саутгемптон") – 23

Александр Евтушок ("Ковентри") – 3

Обзор матча "Арсенал" — "Челси":

Напомним, Зинченко является воспитанником "Шахтера". Он успел поиграть за российскую "Уфу", и нидерландский ПСВ. С 2016 года защищал цвета "МанСити". За это время 4 раза выигрывал АПЛ и Кубок лиги, а также по разу Кубок Англии и Суперкубок Англии. Летом подписал контракт с "Арсеналом".

Ранее мы писали, что в России началася переполох из-за плаката с изображением Зинченко.