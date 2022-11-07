Ти не забудеш цієї ночі ніколи: воротареві збірної Мексики зробили цікаву пропозицію

Тепер Гільєрмо Очоа має додатковий стимул стати чемпіоном світу

Вже 20 листопада стартує чемпіонат світу з футболу. Мексиканський голкіпер Гільєрмо Очоа поїде на свій п'ятий мундіаль. У Катар він вирушить дуже вмотивованим, про це подбала зірка Onlyfans Ванда Еспіноза.

Дівчина пообіцяла Очоа ніч, яку він ніколи не забуде, повідомляє The Sun. Для цього Мексиці потрібно виграти ЧС-2022. Більше того, Ванда разом із подружками по Onlyfans готова віддячити голкіперу, та й іншим футболістам, у разі виходу збірної до 1/4 фіналу.

У чвертьфіналі чемпіонату світу мексиканці востаннє грали 1986 року. Якщо в Катарі їм вдасться повторити цей успіх, то футболісти отримають безкоштовну передплату на сторінку Ванди та її подружок на сайті для дорослих.

Збірна Мексики потрапила до однієї групи з Аргентиною, Польщею та Саудівською Аравією. До 1/8 фіналу вийдуть дві команди із групи. Дивіться розклад всіх матчів ЧС-2022.

Раніше ми писали, що колишній півзахисник "Шахтаря" поїде на чемпіонат світу. Він отримав виклик до збірної Бразилії.