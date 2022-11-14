Воротар Польщі отримав страшну травму в останньому матчі перед мундіалем (відео)

Бартоломей Дронговскі пропустить чемпіонат світу

Збірна Польщі назвала склад на чемпіонат світу, куди включила 25-річного голкіпера Бартоломея Дронговскі.

Для воротаря цей мундіаль мав стати дебютним. Та й взагалі він лише два матчі зіграв у національній команді. Але замість світової першості Бартоломей опинився у лікарні.

В останній грі перед ЧС-2022 Дронговскі отримав моторошну травму в поєдинку чемпіонату Італії "Верона" – "Спеціа" (1:2).

Голкіпер "Спеції" намагався у підкаті вибити м’яч з-під ніг суперника та травмував гомілкостоп. До кінця року він не зможе грати.

А поляки спішно викликають у збірну Каміля Грабара із "Копенгагена".

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня 2022 року. Збірна Польщі зіграє в одній групі з Мексикою, Саудівською Аравією та Аргентиною.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми писали, що модель пообіцяла воротареві збірної Мексики ніч кохання за перемогу на ЧС-2022.