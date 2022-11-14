Вратарь Польши получил жуткую травму в последнем матче перед мундиалем (видео)

Бартоломей Дронговски пропустит чемпионат мира

Сборная Польши назвала состав на чемпионат мира, куда включила 25-летнего голкипера Бартоломея Дронговски.

Для вратаря этот мундиаль должен был стать дебютным. Да и вообще он всего два матча сыграл в национальной команде. Но вместо мирового первенства Бартоломей оказался в больнице.

В последней игре перед ЧМ-2022 Дронговски получил жуткую травму в поединке чемпионата Италии "Верона" – "Специа" (1:2).

Голкипер "Специи" пытался в подкате выбить мяч из-под ног соперника и травмировал голеностоп. До конца года он играть не сможет.

А поляки в спешном порядке вызывают в сборную Камиля Грабара из "Копенгагена".

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Польши сыграет в одной группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы писали, что модель пообещала вратарю сборной Мексики ночь любви за победу на ЧМ-2022.