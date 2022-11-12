От кофеварки до принтеров: Бразилия везет на ЧМ-2022 пять тонн багажа

Фавориты мундиаля основательно подготовились к путешествию в Катар

Сборная Бразилии уже назвала состав на чемпионат мира по футболу. И теперь собирает огромный багаж в Катар. В списке 300 наименований, в числе которых одежда, медикаменты, аппараты УЗИ и многое другое.

Для каждого спортсмена предназначено три комплекта формы: для тренировок, повседневный комплект и для игр. Насчитывается около 700 желтых футболок и 230 синих. Обычно игрок надевает две футболки за игру, по одной на каждый тайм, но у него остается еще одна на случай необходимости. Например, если она порвется или на нее попадет кровь во время матча, пишет Globo.

Среди прочих наименований в багаже бразильцев числятся: ультразвуковое оборудование, лазерный аппарат для физиотерапии, массажеры, шесть носилок, 2000 шипов, 30 игровых мячей, 92 наименования лекарств, аппарат для нанесения фамилий и номеров на игровые футболки, кофеварка, принтеры и т.д.

Еда не займет много места в багаже бразильской делегации. Это связано с тем, что отель в Катаре предоставят рис, фасоль, салат и другие продукты. Кухня уже получила меню, составленное бразильской командой, но есть исключение. С собой бразильцы повезут 30 кг муки из маниоки.

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Кстати, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.