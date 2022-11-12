Забыл, что завершил карьеру: звезда сборной Испании расстроился, не попав на ЧМ-2022 (видео)
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Икер Касильяс очень переживал, когда называли состав команды на мундиаль
Бывший вратарь мадридского Реала и сборной Испании Икер Касильяс записал видео, в котором показал переживания из-за непопадания в состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира 2022 года.
На видео Касильяс изображает сильные эмоциональные переживания, сидя на диване перед телевизором, на котором последовательно объявляются вратари, попавшие в заявку сборной Испании на чемпионат мира.
Естественно, что это шутка. Ведь Касильяс уже давно завершил карьеру. Ранее он был капитаном сборной Испании, с которой выиграл Евро-2008, Евро-2012 и ЧМ-2010.
Состав сборной Испании на ЧМ-2022
- Вратари: Дэвид Райа ("Брентфорд", Англия), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия), Унай Симон ("Атлетик").
- Защитники: Дани Карвахаль ("Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Эрик Гарсия ("Барселона"), Уго Гильямон ("Валенсия"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити", Англия), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Гайя ("Валенсия").
- Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Гави ("Барселона"), Коке ("Атлетико"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Педри ("Барселона"), Серхи Роберто ("Барселона"), Карлос Солер ("ПСЖ", Франция).
- Нападающие: Ферран Торрес ("Барселона"), Пабло Сарабия ("ПСЖ", Франция), Йереми Пино ("Вильярреал"), Марко Асенсио ("Реал"), Альваро Мората ("Атлетико"), Ансу Фати ("Барселона"), Дани Ольмо ("Лейпциг", Германия), Нико Уильямс ("Атлетик").
Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Испании на мундиале сыграет в группе с командами Германии, Японии и Коста-Рики.
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Напомним, что в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.