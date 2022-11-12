Забыл, что завершил карьеру: звезда сборной Испании расстроился, не попав на ЧМ-2022 (видео)

Икер Касильяс очень переживал, когда называли состав команды на мундиаль

Бывший вратарь мадридского Реала и сборной Испании Икер Касильяс записал видео, в котором показал переживания из-за непопадания в состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира 2022 года.

На видео Касильяс изображает сильные эмоциональные переживания, сидя на диване перед телевизором, на котором последовательно объявляются вратари, попавшие в заявку сборной Испании на чемпионат мира.

Естественно, что это шутка. Ведь Касильяс уже давно завершил карьеру. Ранее он был капитаном сборной Испании, с которой выиграл Евро-2008, Евро-2012 и ЧМ-2010.

Состав сборной Испании на ЧМ-2022

Вратари: Дэвид Райа ("Брентфорд", Англия), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия), Унай Симон ("Атлетик").

Дэвид Райа ("Брентфорд", Англия), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия), Унай Симон ("Атлетик"). Защитники: Дани Карвахаль ("Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Эрик Гарсия ("Барселона"), Уго Гильямон ("Валенсия"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити", Англия), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Гайя ("Валенсия").

Дани Карвахаль ("Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Эрик Гарсия ("Барселона"), Уго Гильямон ("Валенсия"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити", Англия), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Гайя ("Валенсия"). Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Гави ("Барселона"), Коке ("Атлетико"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Педри ("Барселона"), Серхи Роберто ("Барселона"), Карлос Солер ("ПСЖ", Франция).

Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Гави ("Барселона"), Коке ("Атлетико"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Педри ("Барселона"), Серхи Роберто ("Барселона"), Карлос Солер ("ПСЖ", Франция). Нападающие: Ферран Торрес ("Барселона"), Пабло Сарабия ("ПСЖ", Франция), Йереми Пино ("Вильярреал"), Марко Асенсио ("Реал"), Альваро Мората ("Атлетико"), Ансу Фати ("Барселона"), Дани Ольмо ("Лейпциг", Германия), Нико Уильямс ("Атлетик").

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Испании на мундиале сыграет в группе с командами Германии, Японии и Коста-Рики.

Интересно, что компания EA Sports предсказала Аргентине победу на ЧМ-2022.

Напомним, что в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.