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Забыл, что завершил карьеру: звезда сборной Испании расстроился, не попав на ЧМ-2022 (видео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Касильяс выиграл ЧМ-2010 Новость обновлена 12 ноября 2022, 14:28
Касильяс выиграл ЧМ-2010

Икер Касильяс очень переживал, когда называли состав команды на мундиаль

Бывший вратарь мадридского Реала и сборной Испании Икер Касильяс записал видео, в котором показал переживания из-за непопадания в состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира 2022 года.

На видео Касильяс изображает сильные эмоциональные переживания, сидя на диване перед телевизором, на котором последовательно объявляются вратари, попавшие в заявку сборной Испании на чемпионат мира.

Естественно, что это шутка. Ведь Касильяс уже давно завершил карьеру. Ранее он был капитаном сборной Испании, с которой выиграл Евро-2008, Евро-2012 и ЧМ-2010.

Состав сборной Испании на ЧМ-2022

  • Вратари: Дэвид Райа ("Брентфорд", Англия), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия), Унай Симон ("Атлетик").
  • Защитники: Дани Карвахаль ("Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Эрик Гарсия ("Барселона"), Уго Гильямон ("Валенсия"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити", Англия), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Гайя ("Валенсия").
  • Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Гави ("Барселона"), Коке ("Атлетико"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Педри ("Барселона"), Серхи Роберто ("Барселона"), Карлос Солер ("ПСЖ", Франция).
  • Нападающие: Ферран Торрес ("Барселона"), Пабло Сарабия ("ПСЖ", Франция), Йереми Пино ("Вильярреал"), Марко Асенсио ("Реал"), Альваро Мората ("Атлетико"), Ансу Фати ("Барселона"), Дани Ольмо ("Лейпциг", Германия), Нико Уильямс ("Атлетик").

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Испании на мундиале сыграет в группе с командами Германии, Японии и Коста-Рики.

Интересно, что компания EA Sports предсказала Аргентине победу на ЧМ-2022.

Напомним, что в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

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#Футбол #Сборная Испании #Икер Касильяс #ЧМ-2022 #ЧМ-2022 в Катаре