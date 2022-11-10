Самому невезучему футболисту мира снова не повезло. Он пропустит ЧМ-2022

Марко Ройс не сумел восстановиться после травмы

Плохие новости для болельщиков сборной Германии. Марко Ройс не поедет на чемпионат мира. Читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

Полузащиника "Боруссии" можно назвать самым невезучим футболистом планеты. Из-за травм он пропускает уже четвертый крупный футбольный форум.

Ройс дебютировал в сборной Германии осенью 2010 года. Вскоре стал основным игроком и поехал на Евро-2012, где немцы дошли до полуфинала.

Марко был включен в состав сборной на чемпионат мира-2014, но в последнем товарищеском матче перед мундиалем со сборной Армении получил травму и остался дома. А сборная Германии выиграла чемпионат мира.

Из-за травмы футболист пропустил Евро-2016. Поехал на мундиаль-2018, где немцы не вышли из группы. Снова пропустил Евро-2020 из-за повреждения.

В сентябре в матче Бундеслиги против "Шальке" Ройс неудачно приземлился на землю и подвернул лодыжку, после чего немца унесли с поля на носилках. К ЧМ-2022 восстановиться он так и не сумел.

В Instagram Марко поблагодарил врачей, которые пытались его вылечить к мундиалю и пообещал держать кулаки за сборную Германии.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все поединки чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.