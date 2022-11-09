Кричал "Слава Украине"! Хорватия взяла на ЧМ-2022 экс-игрока "Динамо"

Сборная Хорватии попала в группу с Марокко, Канадой и Бельгией

В среду, 9 ноября, еще одна команда определилась с составом на чемпионат мира. Главный тренер национальной команды Хорватии Златко Далич назвал футболистов, которые поедут на ЧМ-2022.

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Среди них 33-летний защитник Домагой Вида, ныне выступающий за греческий АЕК. Но в свое время Вида провел четыре сезона в киевском "Динамо". И на ЧМ-2018 в россии кричал "Слава Украине"!

Состав Хорватии на ЧМ-2022

Вратари: Доминик Ливакович (Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Иво Грбич ("Атлетико", Испания).

Защитники: Деян Ловрен ("Зенит", россия), Домагой Вида (АЕК, Греция), Йошко Гвардиол ("Лейпциг", Германия), Борна Баришич ("Рейнджерс", Шотландия), Йосип Юранович ("Селтик", Шотландия), Борна Соса ("Штутгарт", Германия), Йосип Станишич ("Бавария", Германия), Мартин Эрлич ("Сассуоло", Италия), Йосип Шутало ("Динамо" Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал", Испания), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Никола Влашич ("Торино", Италия), Марцело Брозович ("Интер", Италия), Кристиян Якич ("Айнтрахт", Германия), Лука Сучич ("Зальцбург", Австрия), Ловро Маер ("Ренн", Франция).

Нападающие: Иван Перишич ("Тоттенхэм", Англия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Мислав Оршич ("Динамо" Загреб), Анте Будимир ("Осасуна", Испания), Марко Ливая ("Хайдук").

Напомним, сборная Хорватии попала на ЧМ-2022 в группу с Марокко, Канадой и Бельгией.

Кстати, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.