Кричав "Слава Україні"! Хорватія взяла на ЧС-2022 ексгравця "Динамо"

Збірна Хорватії потрапила до групи з Марокко, Канадою та Бельгією

У середу, 9 листопада, ще одна команда визначилася із складом на чемпіонат світу. Головний тренер національної команди Хорватії Златко Даліч назвав футболістів, які поїдуть на ЧС-2022.

Читайте також: Десять питань про ЧС-2022: гід з мундіалю в Катарі

Серед них 33-річний захисник Домагой Віда, який нині виступає за грецький АЕК. Але свого часу Віда провів чотири сезони у київському "Динамо". І на ЧС-2018 у Росії кричав "Слава Україні"!

Склад Хорватії на ЧС-2022

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо" Загреб), Івіца Івушич ("Осієк"), Іво Грбіч ("Атлетіко", Іспанія).

Захисники: Деян Ловрен ("Зеніт", росія), Домагой Віда (АЕК, Греція), Йошко Гвардіол ("Лейпциг", Німеччина), Борна Барішич ("Рейнджерс", Шотландія), Йосип Юранович ("Селтік", Шотландія), Борна Соса ("Штутгарт", Німеччина), Йосип Станішич ("Баварія", Німеччина), Мартін Ерліч ("Сассуоло", Італія), Йосип Шутало ("Динамо" Загреб).

Півзахисники: Лука Модріч ("Реал", Іспанія), Маріо Пашаліч ("Аталанта", Італія), Матео Ковачич ("Челсі", Англія), Нікола Влашич ("Торіно", Італія), Марцело Брозович ("Інтер", Італія) ), Крістіян Якіч ("Айнтрахт", Німеччина), Лука Сучич ("Зальцбург", Австрія), Ловро Маєр ("Ренн", Франція).

Нападники: Іван Перішич ("Тоттенхем", Англія), Андрій Крамарич ("Хоффенхайм", Німеччина), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Міслав Оршич ("Динамо" Загреб), Анте Будімір ("Осасуна", Іспанія), Марко Ліва ("Хайдук").

Нагадаємо, збірна Хорватії потрапила на ЧС-2022 до групи з Марокко, Канадою та Бельгією.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.