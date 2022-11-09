Церемония открытия ЧМ-2022: в сеть слили секреты

Шоу начнется в 19:00 по киевскому времени

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. Церемония открытия мундиаля пройдет накануне первого матча турнира Катар — Эквадор.

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Организаторы держат все в секрете, однако некая информация просочилась в СМИ. Начнется шоу в 19:00 по киевскому времени. В нем с большой долей вероятности выступит звезда Болливуда Нора Фатехи, хип-хоп исполнители Black Eyed Peas, Lil Baby и J Balvin, номинанты на Грэмми Bangtan Boy, Шакира, Дуа Липа и нигерийский художник Киз Дэниел.

Кстати, Дуа Липа выступала в Киеве на финала Лиги чемпионов-2018.

Напомним, что впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет на Ближнем Востоке. Это будет первый чемпионат мира, который когда-либо проводился в арабском мире, первый в стране с мусульманским большинством, первый в стране с абсолютной монархией.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все поединки чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

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