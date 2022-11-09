Церемонія відкриття ЧС-2022: у мережу злили секрети

Шоу розпочнеться о 19:00 за київським часом

У неділю, 20 листопада, стартує чемпіонат світу з футболу у Катарі. Церемонія відкриття мундіалю пройде напередодні першого матчу турніру Катар — Еквадор.

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Організатори тримають усе в секреті, проте якась інформація просочилася у ЗМІ. Розпочнеться шоу о 19:00 за київським часом. У ньому з великою ймовірністю виступить зірка Боллівуда Нора Фатехі, хіп-хоп виконавці Black Eyed Peas, Lil Baby та J Balvin, номінанти на Греммі Bangtan Boy, Шакіра, Дуа Ліпа та нігерійський художник Кіз Деніел.

До речі, Дуа Ліпа виступала у Києві на фіналі Ліги чемпіонів-2018.

Нагадаємо, що вперше в історії чемпіонат світу з футболу пройде на Близькому Сході. Це буде перший чемпіонат світу, який колись проводився в арабському світі, перший у країні з мусульманською більшістю, перший у країні з абсолютною монархією.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі поєдинки чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

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