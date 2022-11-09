Как теперь дочери в глаза смотреть: тренер не взял зятя на ЧМ-2022

Наставник австралийской команды проявил принципиальность

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнолд назвал 26 футболистов, которые поедут на чемпионат мира. Но в этом списке вы не найдете защитника Трента Сэйнсбери — зятя коуча.

Сэйнсбери женат на дочери главного тренера и выступает в чемпионате Катара, играет за клуб "Аль-Вакра". На его счету 58 матчей (4 гола) в футболке национальной сборной и участие в ЧМ-2018.

"Понятно, насколько сложным было это решение для меня. Я поговорил с Трентом, он давно не играл, поэтому я выбрал Харри Суттара и Кая Роулза, которые находятся в отличной форме и заслуживают того, чтобы быть в сборной.

Трент, вероятно, понял ситуацию. Я не знаю, разозлился ли он, но это было единственное, что я мог сделать", – цитирует Арнолда sports.ru.

Трент и Элисса, дочь тренера

Напомним, что на чемпионате мира сборная Австралии сыграет в одной группе с командами Франции, Дании и Туниса.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Читайте также наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.