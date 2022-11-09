Як тепер доньці у вічі дивитися: тренер не взяв зятя на ЧС-2022

Наставник австралійської команди проявив принциповість

Головний тренер збірної Австралії Грем Арнолд назвав 26 футболістів, які поїдуть на чемпіонат світу. Але в цьому списку ви не знайдете захисника Трента Сейнсбері — зятя коуча.

Сейнсбері одружений з дочкою головного тренера і виступає в чемпіонаті Катару, грає за клуб "Аль-Вакра". На його рахунку 58 матчів (4 голи) у футболці національної збірної та участь у ЧС-2018.

"Зрозуміло, наскільки складним було це рішення для мене. Я поговорив з Трентом, він давно не грав, тому я обрав Харрі Суттара та Кая Роулза, які перебувають у чудовій формі і заслуговують на те, щоб бути у збірній.

Трент, мабуть, зрозумів ситуацію. Я не знаю, чи розлютився він, але це було єдине, що я міг зробити", — цитує Арнолда sports.ru.

Трент та Елісса, дочка тренера

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу збірна Австралії зіграє в одній групі з командами Франції, Данії та Тунісу.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

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