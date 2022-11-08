Без українця: збірна Австралії назвала склад на ЧС-2022

Микита Рукавиця не потрапив до заявки австралійців

Вже 20 листопада стартує чемпіонат світу з футболу. Дивіться наш гід по мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі. А поки що національні команди називають склади на світову першість.

Збірна Австралії з футболу на офіційному сайті опублікувала остаточний склад на ЧС-2022.

Воротарі: Метью Райан ("Копенгаген", Данія), Даніель Вукович ("Сентрал Кост Марінерс"), Ендрю Редмейн ("Сідней").

Метью Райан ("Копенгаген", Данія), Даніель Вукович ("Сентрал Кост Марінерс"), Ендрю Редмейн ("Сідней"). Захисники: Гаррі Суттар ("Сток Сіті", Англія), Мілош Дегенек ("Коламбус Крю", США), Бейлі Райт ("Сандерленд", Англія), Томас Денг ("Альбірекс Ніігата", Японія), Фран Карачіч ("Брешіа" "Італія), Натаніель Аткінсон ("Хартс", Шотландія), Кай Роулес ("Хартс", Шотландія), Азіз Бехіч ("Данді Юнайтед", Шотландія), Джоел Кінг ("Оденсе", Данія).

Гаррі Суттар ("Сток Сіті", Англія), Мілош Дегенек ("Коламбус Крю", США), Бейлі Райт ("Сандерленд", Англія), Томас Денг ("Альбірекс Ніігата", Японія), Фран Карачіч ("Брешіа" "Італія), Натаніель Аткінсон ("Хартс", Шотландія), Кай Роулес ("Хартс", Шотландія), Азіз Бехіч ("Данді Юнайтед", Шотландія), Джоел Кінг ("Оденсе", Данія). Півзахисники: Аарон Муй ("Селтік", Шотландія), Джексон Ірвін ("Санкт-Паулі", Німеччина), Айдін Хрустіч ("Верона", Італія), Кемерон Девлін ("Хартс", Шотландія), Райлі Макгрі ("Міддлсбро"), Англія), Кіану Баккус ("Сент-Міррен", Шотландія).

Аарон Муй ("Селтік", Шотландія), Джексон Ірвін ("Санкт-Паулі", Німеччина), Айдін Хрустіч ("Верона", Італія), Кемерон Девлін ("Хартс", Шотландія), Райлі Макгрі ("Міддлсбро"), Англія), Кіану Баккус ("Сент-Міррен", Шотландія). Нападники: Джеймі Макларен ("Мельбурн Сіті"), Мітчелл Дюк ("Фаджано Окаяма", Японія), Джейсон Каммінгс ("Сентрал Кост Марінерс"), Гаранг Куол ("Сентрал Кост Марінерс"), Авер Мабіль ("Кадіс", Іспанія) ), Метью Лекі ("Мельбурн Сіті"), Крейг Гудвін ("Аделаїда Юнайтед"), Мартін Бойл ("Хіберніан", Шотландія).

Головним тренером збірної Австралії є Грем Арнольд.

На жаль, до складу збірної Австралії не потрапив українець Микита Рукавиця. Він народився у Миколаєві, а у 14 років з батьками переїхав до Австралії. Виступав за національну команду на ЧС-2010, був у розширеному списку перед ЧС-2018 та брав участь у відбіркових поєдинках ЧС-2022. Наразі Рукавиця грає за "Маккабі" з Хайфи.

За правилами ФІФА, кожна країна має до 13 листопада подати остаточну заявку на мундіаль, до якої мають увійти 23-26 футболістів. Збірна Австралії зіграє в одній групі з командами Франції, Данії та Тунісу.