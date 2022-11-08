Без украинца: сборная Австралии назвала состав на ЧМ-2022

Никита Рукавица не попал в заявку австралийцев

Уже 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу. Смотрите наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре. А пока национальные команды называют составы на мировое первенство.

Сборная Австралии по футболу на официальном сайте опубликовала окончательный состав на ЧМ-2022.

Вратари: Мэтью Райан ("Копенгаген", Дания), Даниэль Вукович ("Сентрал Кост Маринерс"), Эндрю Редмейн ("Сидней").

Мэтью Райан ("Копенгаген", Дания), Даниэль Вукович ("Сентрал Кост Маринерс"), Эндрю Редмейн ("Сидней"). Защитники: Гарри Суттар ("Сток Сити", Англия), Милош Дегенек ("Коламбус Крю", США), Бейли Райт ("Сандерленд", Англия), Томас Денг ("Альбирекс Ниигата", Япония), Фран Карачич ("Брешиа", Италия), Натаниэль Аткинсон ("Хартс", Шотландия), Кай Роулес ("Хартс", Шотландия), Азиз Бехич ("Данди Юнайтед", Шотландия), Джоэл Кинг ("Оденсе", Дания).

Гарри Суттар ("Сток Сити", Англия), Милош Дегенек ("Коламбус Крю", США), Бейли Райт ("Сандерленд", Англия), Томас Денг ("Альбирекс Ниигата", Япония), Фран Карачич ("Брешиа", Италия), Натаниэль Аткинсон ("Хартс", Шотландия), Кай Роулес ("Хартс", Шотландия), Азиз Бехич ("Данди Юнайтед", Шотландия), Джоэл Кинг ("Оденсе", Дания). Полузащитники: Аарон Муй ("Селтик", Шотландия), Джексон Ирвин ("Санкт-Паули", Германия), Айдин Хрустич ("Верона", Италия), Кэмерон Девлин ("Хартс", Шотландия), Райли Макгри ("Мидлсбро", Англия), Киану Баккус ("Сент-Миррен", Шотландия).

Аарон Муй ("Селтик", Шотландия), Джексон Ирвин ("Санкт-Паули", Германия), Айдин Хрустич ("Верона", Италия), Кэмерон Девлин ("Хартс", Шотландия), Райли Макгри ("Мидлсбро", Англия), Киану Баккус ("Сент-Миррен", Шотландия). Нападающие: Джейми Макларен ("Мельбурн Сити"), Митчелл Дюк ("Фаджано Окаяма", Япония), Джейсон Каммингс ("Сентрал Кост Маринерс"), Гаранг Куол ("Сентрал Кост Маринерс"), Авер Мабиль ("Кадис", Испания), Мэтью Леки ("Мельбурн Сити"), Крейг Гудвин ("Аделаида Юнайтед"), Мартин Бойл ("Хиберниан", Шотландия).

Главным тренером сборной Австралии является Грем Арнольд.

Увы, в состав сборной Австралии не попал украинец Никита Рукавица. Он родился в Николаеве, а в 14 лет с родителями переехал в Австралию. Выступал за национальную команду на ЧМ-2010, был в расширенном списке перед ЧМ-2018, и участвовал в отборочных поединках ЧМ-2022. Сейчас Рукавица играет за "Маккаби" из Хайфы.

По правилам ФИФА, каждая страна должна до 13 ноября подать окончательную заявку на мундиаль, в которую должны войти 23-26 футболистов. Сборная Австралии сыграет в одной группе с командами Франции, Дании и Туниса.