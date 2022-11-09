Нинішнє суспільство – найтупіше в історії! Відомий тренер розкритикував ЧС-2022

Хорхе Сампаолі незадоволений, що чемпіонат світу пройде так пізно

Раховані дні залишаються до старту чемпіонату світу з футболу в Катарі. Вперше в історії він пройде так пізно. І цьому є пояснення – погода у Катарі.

Проте перенесення турніру з літа на зиму — головний біль для клубних тренерів, адже доведеться на місяць зупиняти національні чемпіонати. Головний тренер іспанської "Севільї" Хорхе Сампаолі лютує від цього.

"ФІФА вирішила провести турнір у неправильному місці у неправильний час. Все заради грошей. Це бізнес, все інше відкладено убік.

Нині найгірший момент в історії людства, нинішнє суспільство – найтупіше в історії. Дуже м’яке, що стоїть на порожніх, безглуздих ситуаціях. Я бачу це щодня, щохвилини", — цитує аргентинського фахівця TyC Sports.

Мундіаль пройде з 20 листопада по 18 грудня. В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі поєдинки чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі. Збірна України у стиковому матчі програла Уельсу та не змогла пробитися на ЧС-2022.

Читайте також наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.