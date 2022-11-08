Франція кинула США та продала ЧС-2022 за винищувачі: одкровення колишнього боса ФІФА

Зепп Блаттер звинуватив у корупції Мішеля Платіні

У листопаді-грудні відбудеться чемпіонат світу з футболу. Дивіться наш гід по мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі. Вибір цієї країни як господині мундіалю дивував багатьох. По-перше, вона надто крихітна для такого масштабного заходу. А по-друге, клімат Далекого Сходу не дуже підходить для матчів у літній період. Тож і перенесли турнір ближче до Нового року.

Чому Катар здобув чемпіонат світу? Вся справа у корупції, цитує колишнього президента ФІФА Зеппа Блаттера Voetbal International. Блаттер заявив, що Катар отримав ЧС-2022 завдяки втручанню ексглави УЄФА Мішеля Платіні та тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі.

"Катар – це дуже маленька країна. Футбол і чемпіонат світу надто масштабний для такої держави. Вибір Катару був помилкою. Ми домовилися на виконкомі, що росія проводитиме чемпіонат світу у 2018 році, а США — у 2022 році.

Однак за тиждень до вирішального конгресу ФІФА Платіні зателефонував мені і сказав, що наш план не спрацює. Виявилося, що Саркозі провів обід із наслідним принцом Катару. Після цього попросив Платіні спробувати зробити щось для Катару.

Загалом завдяки голосам Платіні чемпіонат світу дістався Катару, а не США. А через півроку Катар купив у Франції винищувачів на 14,6 мільярда доларів", – розповів Блаттер.

ЧС-2022: повний розклад та результати всіх матчів

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Додамо, що збірна Данії з футболу презентувала форму-невидимку через порушення прав людини у Катарі.