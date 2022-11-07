Як із ланцюга зірвався: арбітр показав десять червоних карток за матч (відео)

Факундо Тельо обслуговуватиме поєдинки ЧС-2022

Поєдинок за Суперкубок Аргентини між "Бока Хуніорс" та "Расінгом" було завершено достроково після того, як арбітр Факундо Тельо показав десять червоних карток. Раніше матч "Бока Хуніорс" не дограли через дії поліції.

Як повідомляє Sky Sports, основний час пройшов більш-менш спокійно, "Бока Хуніорс" та "Расінг" обмінялися забитими м’ячами, а суддя вилучив по одному гравцю з кожної команди.

У першому таймі додаткового часу було вилучено ще одного гравця "Бока Хуніорс". А вже під кінець зустрічі пристрасті загострилися настільки, що рефері вилучив двох футболістів "Расінга" і показав п’ять червоних карток представникам "Боки".

За правилами, на полі однієї команди не може бути менше семи футболістів, тож роздавши "червоний" букет гравцям "Бока Хуніорс", арбітр зупинив зустріч. І зафіксував перемогу "Расінга" з рахунком — 2:1.

Цікаво, що Факундо Тельо обслуговуватиме матчі чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі: дивіться наш гід по мундіалю.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.