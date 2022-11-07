Как с цепи сорвался: арбитр показал десять красных карточек за матч (видео)

Факундо Тельо будет обслуживать поединки ЧМ-2022

Поединок за Суперкубок Аргентины между "Бока Хуниорс" и "Расингом" был завершен досрочно после того, как арбитр Факундо Тельо показал десять красных карточек. Ранее матч "Бока Хуниорс" не доиграли из действий полиции.

Как сообщает Sky Sports, основное время прошло более-менее спокойно, "Бока Хуниорс" и "Расинг" обменялись забитыми мячами, а судья удалил по одному игроку из каждой команды.

В первом тайме дополнительного времени был удален еще один игрок "Бока Хуниорс". А уже под конец встречи страсти накалились настолько, что рефери удалил двух футболистов "Расинга" и показал пять красных карточек представителям "Боки".

По правилам, на поле одной команды не может быть меньше семи футболистов, поэтому раздав "красный" букет игрокам "Бока Хуниорс", арбитр остановил встречу. И зафиксировал победу "Расинга" со счетом — 2:1.

Интересно, что Факундо Тельо будет обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре: смотрите наш гид по мундиалю.

Кстати, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.