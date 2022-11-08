Франция кинула США и продала ЧМ-2022 за истребители: откровение бывшего босса ФИФА

Зепп Блаттер обвинил в коррупции Мишеля Платини

В ноябре-декабре состоится чемпионат мира по футболу. Смотрите наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре. Выбор этой страны в качестве хозяйки мундиаля удивлял многих. Во-первых, она слишком крохотная для такого масштабного мероприятия. А во-вторых, климат Дальнего Востока не очень подходит для матчей в летний период. Поэтому и перенесли турнир ближе к Новому году.

Почему Катар получил чемпионат мира? Все дело в коррупции, цитирует бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера Voetbal International. Блаттер заявил, что Катар получил ЧМ-2022 благодаря вмешательству экс-главы УЕФА Мишеля Платини и тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

"Катар – это очень маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком масштабный для такого государства. Выбор Катара был ошибкой. Мы договорились на исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира в 2018 году, а США – в 2022 году.

Однако за неделю до решающего конгресса ФИФА Платини позвонил мне и сказал, что наш план не сработает. Оказалось, Саркози провел обед с наследным принцем Катара. После чего попросил Платини попытаться сделать что-то для Катара.

В общем, благодаря голосам Платини чемпионат мира достался Катару, а не США. А через полгода Катар купил у Франции истребителей на 14,6 миллиарда долларов", – рассказал Блаттер.

ЧМ-2022: полное расписание и результаты всех матчей

Кстати, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Добавим, что сборная Дании по футболу презентовала форму-невидимку из-за нарушений прав человека в Катаре.