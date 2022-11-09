Нынешнее общество – самое тупое в истории! Известный тренер раскритиковал ЧМ-2022

Хорхе Сампаоли не доволен, что чемпионат мира пройдет так поздно

Считанные дни остаются до старта чемпионата мира по футболу в Катаре. Впервые в истории он пройдет так поздно. И этому есть объяснение — погода в Катаре.

Однако смещение турнира с лета на зиму — головная боль для клубных тренеров, ведь придется на месяц останавливать национальные чемпионаты. Главный тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли в ярости от этого.

"ФИФА решила провести турнир в неправильном месте в неправильное время. Все ради денег. Это бизнес, все остальное отложено в сторону.

Сейчас худший момент в истории человечества, нынешнее общество – самое тупое в истории. Очень податливое, стоящее на пустых, бессмысленных ситуациях. Я вижу это каждый день, каждую минуту", – цитирует аргентинского специалиста TyC Sports.

Напомним, что мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все поединки чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи. Сборная Украины в стыковом матче проиграла Уэльсу и не смогла пробиться на ЧМ-2022.

Читайте также наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.