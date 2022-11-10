Найбільш нефартовому футболістові світу знову не пощастило. Він пропустить ЧС-2022

Марко Ройс не зумів відновитись після травми

Погані новини для вболівальників збірної Німеччини Марко Ройс не поїде до чемпіонату світу. Читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

Півзахисника "Боруссії" можна назвати найневдалішим футболістом планети. Через травми він пропускає вже четвертий великий футбольний форум.

Ройс дебютував у збірній Німеччини восени 2010 року. Незабаром став основним гравцем та поїхав на Євро-2012, де німці дійшли до півфіналу.

Марко був включений до складу збірної на чемпіонат світу-2014, але в останньому товариському матчі перед мундіалем зі збірною Вірменії зазнав травми і залишився вдома. А збірна Німеччини виграла чемпіонат світу.

Через травму футболіст пропустив Євро-2016. Поїхав на мундіаль-2018, де німці не вийшли із гурту. Знову пропустив Євро-2020 через пошкодження.

У вересні в матчі Бундесліги проти "Шальке" Ройс невдало приземлився на землю і підвернув ногу, після чого німця забрали з поля на ношах. До ЧС-2022 відновитись він так і не зумів.

У Instagram Марко подякував лікарям, які намагалися його вилікувати до мундіалю і пообіцяв тримати кулаки за збірну Німеччини.

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня. В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі поєдинки чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.