Забув, що завершив кар’єру: зірка збірної Іспанії засмутився, не потрапивши на ЧС-2022 (відео)

Ікер Касільяс дуже переживав, коли називали склад команди на мундіаль

Колишній воротар мадридського "Реалу" та збірної Іспанії Ікер Касільяс записав відео, в якому показав переживання через непопадання до складу національної команди на майбутній чемпіонат світу 2022 року.

На відео Касільяс зображує сильні емоційні переживання, сидячи на дивані перед телевізором, на якому послідовно оголошуються воротарі, які потрапили до заявки збірної Іспанії на чемпіонат світу.

Звичайно, це жарт. Адже Касільяс уже давно завершив кар’єру. Раніше він був капітаном збірної Іспанії, з якою виграв Євро-2008, Євро-2012 та ЧС-2010.

Склад збірної Іспанії на ЧС-2022

Воротарі: Девід Райа ("Брентфорд", Англія), Роберт Санчес ("Брайтон", Англія), Унай Сімон ("Атлетік").

Девід Райа ("Брентфорд", Англія), Роберт Санчес ("Брайтон", Англія), Унай Сімон ("Атлетік"). Захисники: Дані Карвахаль ("Реал"), Сесар Аспілікуета ("Челсі", Англія), Ерік Гарсія ("Барселона"), Уго Гільямон ("Валенсія"), Пау Торрес ("Вільярреал"), Емерік Лапорт ("Манчестер Сіті" "Англія), Жорді Альба ("Барселона"), Хосе Гайя ("Валенсія").

Дані Карвахаль ("Реал"), Сесар Аспілікуета ("Челсі", Англія), Ерік Гарсія ("Барселона"), Уго Гільямон ("Валенсія"), Пау Торрес ("Вільярреал"), Емерік Лапорт ("Манчестер Сіті" "Англія), Жорді Альба ("Барселона"), Хосе Гайя ("Валенсія"). Півзахисники: Серхіо Бускетс ("Барселона"), Родрі ("Манчестер Сіті", Англія), Гаві ("Барселона"), Коке ("Атлетіко"), Маркос Льоренте ("Атлетіко"), Педрі ("Барселона"), Серхі Роберто ("Барселона"), Карлос Солер ("ПСЖ", Франція).

Серхіо Бускетс ("Барселона"), Родрі ("Манчестер Сіті", Англія), Гаві ("Барселона"), Коке ("Атлетіко"), Маркос Льоренте ("Атлетіко"), Педрі ("Барселона"), Серхі Роберто ("Барселона"), Карлос Солер ("ПСЖ", Франція). Нападники: Ферран Торрес ("Барселона"), Пабло Сарабія ("ПСЖ", Франція), Єремі Піно ("Вільярреал"), Марко Асенсіо ("Реал"), Альваро Мората ("Атлетіко"), Ансу Фаті ("Барселона"), Дані Ольмо ("Лейпциг", Німеччина), Ніко Вільямс ("Атлетік").

Чемпіонат світу у Катарі стартує 20 листопада. Збірна Іспанії на мундіалі зіграє у групі з командами Німеччини, Японії та Коста-Ріки.

Цікаво, що компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022.

Нагадаємо, що в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.