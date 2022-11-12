Скучно! Самая сексуальная женщина мира раскритиковала форму сборной США

Пейдж Спиранак не понравились футболки, в которых команда сыграет на ЧМ-2022

Гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой сексуальной женщиной мира, собралась смотреть футбольный ЧМ в Катаре. И девушку возмутила форма, в которой на мундиаль отправилась сборная США.

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"Привет всем, это Пейдж, и у меня есть форма для чемпионата мира по футболу в США. Многие люди очень разочарованы, потому что они думают, что это довольно скучно. Честно говоря, я вынуждена согласиться.

Люди пишут мне: "Форму просто сделали белой и поставили эмблему США на передний план". И в этот момент я думаю: действительно, что это?" — запостила Спиранак видео в Twitter.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. Сборная США сыграет в одной группе с командами Англии, Уэльса и Ирана.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы сообщали, что открытие мундиаля пройдет за час до стартового свистка матча Катар — Эквадор.