Від кавоварки до принтерів: Бразилія везе на ЧС-2022 п’ять тонн багажу

Фаворити мундіалю ґрунтовно підготувалися до подорожі в Катар

Збірна Бразилії вже назвала склад на чемпіонат світу з футболу. І тепер збирає величезний багаж до Катару. У списку 300 найменувань, серед яких одяг, медикаменти, апарати УЗД та багато іншого.

Для кожного спортсмена призначено три комплекти форми: для тренувань, повсякденний комплект та для ігор. Налічується близько 700 жовтих футболок та 230 синіх. Зазвичай гравець одягає дві футболки за гру, по одній на кожен тайм, але в нього залишається ще одна на випадок потреби. Наприклад, якщо вона порветься або на неї потрапить кров під час матчу, пише Globo.

Серед інших найменувань в багажі бразильців є: ультразвукове обладнання, лазерний апарат для фізіотерапії, масажери, шість нош, 2000 шипів, 30 ігрових м’ячів, 92 найменування ліків, апарат для нанесення прізвищ і номерів на ігрові футболки, кавоварка, принтери та інше.

Їжа не займе багато місця у багажі бразильської делегації. Це пов’язано з тим, що готель у Катарі надасть рис, квасолю, салат та інші продукти. Кухня вже отримала меню, складене бразильською командою, але є виняток. Із собою бразильці повезуть 30 кг борошна з маніоки.

Чемпіонат світу стартує у Катарі 20 листопада. Збірна Бразилії зіграє у групі із Сербією, Швейцарією та Камеруном.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.