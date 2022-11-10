Без предателя: Польша не взяла на ЧМ-2022 футболиста из чемпионата россии

Поляки едут в Катар с Левандовски, но без Рыбуса

В четверг, 10 ноября, сборная Польши объявила состав на чемпионат мира по футболу 2022 года. Читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

Как и обещал главный тренер Чеслав Михневич, в заявке не оказалось опытного полузащитника Мацея Рыбуса. Он после начала полномасштабной войны в Украине подписал контракт с московским "Спартаком".

Состав сборной Польша на ЧМ-2022

Вратари: Войцех Щенсны ("Ювентус", Италия), Лукаш Скорупски ("Болонья", Италия), Бартоломей Драговски ("Специя", Италия).

Войцех Щенсны ("Ювентус", Италия), Лукаш Скорупски ("Болонья", Италия), Бартоломей Драговски ("Специя", Италия). Защитники: Камил Глик ("Беневенто", Италия), Бартош Берешиньски ("Сампдория", Италия), Ян Беднарек ("Астон Вилла", Англия), Мэтти Кэш ("Астон Вилла", Англия), Роберт Гумни ("Аугсбург", Германия), Артур Енджейчик ("Легия"), Якуб Кивиор ("Специя", Италия), Матеуш Ветеска ("Клермон", Франция), Никола Залевски ("Рома", Италия).

Камил Глик ("Беневенто", Италия), Бартош Берешиньски ("Сампдория", Италия), Ян Беднарек ("Астон Вилла", Англия), Мэтти Кэш ("Астон Вилла", Англия), Роберт Гумни ("Аугсбург", Германия), Артур Енджейчик ("Легия"), Якуб Кивиор ("Специя", Италия), Матеуш Ветеска ("Клермон", Франция), Никола Залевски ("Рома", Италия). Полузащитники: Гжегож Крыховяк ("Аль‑Шабаб", Саудовская Аравия), Крыстиан Белик ("Бирмингем", Англия), Дамиан Шиманьски (АЕК, Греция), Петр Зелиньски ("Наполи", Италия), Себастиан Шиманьски ("Фейеноорд", Нидерланды), Шимон Журковски ("Фиорентина", Италия), Якуб Каминьски ("Вольфсбург", Германия), Пшемыслав Франковски ("Ланс", Франция), Камиль Гросицки ("Погонь"), Михал Скораш ("Лех").

Гжегож Крыховяк ("Аль‑Шабаб", Саудовская Аравия), Крыстиан Белик ("Бирмингем", Англия), Дамиан Шиманьски (АЕК, Греция), Петр Зелиньски ("Наполи", Италия), Себастиан Шиманьски ("Фейеноорд", Нидерланды), Шимон Журковски ("Фиорентина", Италия), Якуб Каминьски ("Вольфсбург", Германия), Пшемыслав Франковски ("Ланс", Франция), Камиль Гросицки ("Погонь"), Михал Скораш ("Лех"). Нападающие: Роберт Левандовски ("Барселона", Испания), Аркадиуш Милик ("Ювентус", Италия), Кшиштоф Пентек ("Салернитана", Италия), Кароль Свидерски ("Шарлотт", США).

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Польши сыграет в одной группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы сообщали, что открытие мундиаля пройдет за час до стартового свистка матча Катар — Эквадор. В шоу выступят — звезда Болливуда Нора Фатехи, хип-хоп исполнители Black Eyed Peas, Lil Baby и J Balvin, номинанты на Грэмми Bangtan Boy, Шакира, Дуа Липа и нигерийский художник Киз Дэниел.