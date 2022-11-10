Без зрадника: Польща не взяла на ЧС-2022 футболіста з чемпіонату росії

Поляки їдуть до Катару з Левандовскі, але без Рибуса

У четвер, 10 листопада, збірна Польщі оголосила склад на чемпіонат світу з футболу 2022 року. Читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

Як і обіцяв головний тренер Чеслав Міхневич, у заявці не було досвідченого півзахисника Мацея Рибуса. Він після початку повномасштабної війни в Україні підписав контракт із московським "Спартаком". Тому й позбувся місця у складі національної команди.

Склад збірної Польщі на ЧС-2022

Воротарі: Войцех Щенсни ("Ювентус", Італія), Лукаш Скорупскі ("Болонья", Італія), Бартоломей Драговскі ("Спеція", Італія).

Войцех Щенсни ("Ювентус", Італія), Лукаш Скорупскі ("Болонья", Італія), Бартоломей Драговскі ("Спеція", Італія). Захисники: Каміл Глік ("Беневенто", Італія), Бартош Берешинськи ("Сампдорія", Італія), Ян Беднарек ("Астон Вілла", Англія), Метті Кеш ("Астон Вілла", Англія), Роберт Гумні ("Аугсбург"), Німеччина), Артур Енджейчик ("Легія"), Якуб Ківіор ("Спеція", Італія), Матеуш Ветеска ("Клермон", Франція), Нікола Залевскі ("Рома", Італія).

Каміл Глік ("Беневенто", Італія), Бартош Берешинськи ("Сампдорія", Італія), Ян Беднарек ("Астон Вілла", Англія), Метті Кеш ("Астон Вілла", Англія), Роберт Гумні ("Аугсбург"), Німеччина), Артур Енджейчик ("Легія"), Якуб Ківіор ("Спеція", Італія), Матеуш Ветеска ("Клермон", Франція), Нікола Залевскі ("Рома", Італія). Півзахисники: Гжегож Криховяк ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Крістіан Бєлік ("Бірмінгем", Англія), Даміан Шиманьскі (АЕК, Греція), Петро Зеліньскі ("Наполі", Італія), Себастіан Шиманьскі ("Фейєноорд", Нідерланди), Шимон Журковський ("Фіорентина", Італія), Якуб Каміньскі ("Вольфсбург", Німеччина), Пшемислав Франковські ("Ланс", Франція), Каміль Гросіцкі ("Погонь"), Міхал Скораш ("Лех").

Гжегож Криховяк ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Крістіан Бєлік ("Бірмінгем", Англія), Даміан Шиманьскі (АЕК, Греція), Петро Зеліньскі ("Наполі", Італія), Себастіан Шиманьскі ("Фейєноорд", Нідерланди), Шимон Журковський ("Фіорентина", Італія), Якуб Каміньскі ("Вольфсбург", Німеччина), Пшемислав Франковські ("Ланс", Франція), Каміль Гросіцкі ("Погонь"), Міхал Скораш ("Лех"). Нападники: Роберт Левандовскі ("Барселона", Іспанія), Аркадіуш Мілік ("Ювентус", Італія), Кшиштоф Пьонтек ("Салернітана", Італія), Кароль Свідерскі ("Шарлотт", США).

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня 2022 року. Збірна Польщі зіграє в одній групі з Мексикою, Саудівською Аравією та Аргентиною.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми повідомляли, що відкриття мундіалю пройде за годину до стартового свистка матчу Катар — Еквадор. У шоу виступатимуть зірка Боллівуду Нора Фатехі, хіп-хоп виконавці Black Eyed Peas, Lil Baby та J Balvin, номінанти на Греммі Bangtan Boy, Шакіра, Дуа Ліпа та нігерійський художник Кіз Деніел.