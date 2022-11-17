ЧМ-2022: детальное расписание бесплатных трансляций в Украине

Все игры мундиаля можно посмотреть на телеканалах "Суспільного" и платформе Megogo

В Катаре с 20 ноября по 18 декабря пройдет чемпионат мира по футболу. В Украине "Суспільне Мовлення" будет бесплатно транслировать все поединки ЧМ-2022 — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

На сайте "Суспільного" появилось детальное расписание трансляций первых двух туров мундиаля. Смотреть матчи можно будет: на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" и т.д.).

Трансляция ЧМ-2022 в Украине

Первый тур

Воскресенье, 20 ноября

17:00. Катар — Эквадор (группа А): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

Понедельник, 21 ноября

15:00. Англия — Иран (группа B): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

18:00. Нидерланды — Сенегал (группа А): в записи — местные телеканалы "Суспільного".

21:00. США — Уэльс (группа B): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

Вторник, 22 ноября

12:00. Аргентина — Саудовская Аравия (группа С): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

15:00. Дания — Тунис (группа D): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

18:00. Мексика — Польша (группа C): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

21:00. Франция — Австралия (группа D): Суспільне Спорт + местные телеканалы "Суспільного".

Среда, 23 ноября

12:00. Марокко — Хорватия (группа F): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

15:00. Германия — Япония (группа E): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

18:00. Испания — Коста-Рика (группа F): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

21:00. Бельгия — Канада (группа E): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

Четверг, 24 ноября

12:00. Швейцария — Камерун (группа G): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

15:00. Уругвай — Южная Корея (группа H): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

18:00. Португалия — Гана (группа H): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

21:00. Бразилия — Сербия (группа G): в повторе — местные телеканалы "Суспільного".

Второй тур

Пятница, 25 ноября

12:00. Уэльс — Иран (группа B): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

15:00. Катар — Сенегал (группа A): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

18:00. Нидерланды — Эквадор (группа A): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

21:00. Англия — США (группа B): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

Суббота, 26 ноября

12:00. Тунис — Австралия (группа D): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

15:00. Польша — Саудовская Аравия (группа C): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

18:00. Франция — Дания (группа D): в повторе — местные телеканалы "Суспільного".

21:00. Аргентина — Мексика (группа C): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

Воскресенье, 27 ноября

12:00. Япония — Коста-Рика (группа E): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

15:00. Бельгия — Марокко (группа F): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

18:00. Хорватия — Канада (группа F): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

21:00. Германия — Испания (группа E): в повторе — местные телеканалы "Суспільного".

Понедельник, 28 ноября

12:00. Камерун — Сербия (группа G): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

15:00. Гана — Южная Корея (группа H): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

18:00. Бразилия — Швейцария (группа G): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

21:00. Португалия — Уругвай (группа H): "Суспільне Спорт" + местные телеканалы "Суспільного".

Детальное расписание матчей третьего тура будет опубликовано позже. Но точно известно, что восемь поединков будут показаны в прямом эфире, а еще восемь — в записи.

Напомним также, что в Украине можно посмотреть все матчи в прямом эфире на платформе Megogo.

Ранее мы писали, что впервые в этом веке ни одного легионера из чемпионата Украины не будет на мундиале.

Интересно, что компания EA Sports предсказала Аргентине победу на ЧМ-2022.