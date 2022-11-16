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Букмекеры назвали главного фаворита ЧМ-2022

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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ЧМ-2022 Новость обновлена 16 ноября 2022, 09:33
ЧМ-2022. Фото twitter.com/FPLOlympian

Мундиаль пройдет в Катаре

Всего несколько дней осталось до начала чемпионата мира по футболу в Катаре. Специалисты определили главного претендента на победу в турнире.

Основным претендентом на успех является самая титулованная команда в истории — сборная Бразилии. Об этом сообщает Пари-Матч.

По мнению аналитиков, самым вероятным победителем турнира является команда Бразилии. На успех пятикратных чемпионов мира можно сделать ставку с коэффициентом 4,75 (вероятность 21%). Основными фаворитами также являются сборные Аргентины (15%), Франции (14%), Англии (11%) и Испании (11%). Худшие шансы букмекеры дают Ирану, Саудовской Аравии и Коста-Рике — коэффициент 751 (0,13%).

Прогноз букмекеров на ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

  • Бразилия — 4.75
  • Аргентина — 6.50
  • Франция — 7.00
  • Англия — 9.00
  • Испания — 9.00
  • Германия — 11.00
  • Португалия — 15.00
  • Нидерланды — 15.00
  • Бельгия — 17.00
  • Дания — 29.00
  • Уругвай — 51.00
  • Хорватия — 51.00
  • Сенегал — 81.00
  • Швейцария — 81.00
  • США — 101.00
  • Польша — 121.00
  • Мексика — 151.00
  • Эквадор — 151.00
  • Сербия — 151.00
  • Камерун — 201.00
  • Канада — 251.00
  • Марокко — 251.00
  • Япония — 251.00
  • Гана — 251.00
  • Уэльс — 251.00
  • Австралия — 251.00
  • Южная Корея — 251.00
  • Катар — 351.00
  • Тунис — 351.00
  • Иран — 751.00
  • Саудовская Аравия — 751.00
  • Коста-Рика — 751.00

Мундиаль в Катаре начнется 20 ноября и завершится 18 декабря. Матчи чемпионата мира пройдут на восьми аренах, большинство из которых переделают после праздника футбола. К слову, впервые за долгое время на турнире не будет представителей чемпионата Украины по футболу.

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#Футбол #ЧМ-2022