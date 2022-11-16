Букмекеры назвали главного фаворита ЧМ-2022
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Мундиаль пройдет в Катаре
Всего несколько дней осталось до начала чемпионата мира по футболу в Катаре. Специалисты определили главного претендента на победу в турнире.
Основным претендентом на успех является самая титулованная команда в истории — сборная Бразилии. Об этом сообщает Пари-Матч.
По мнению аналитиков, самым вероятным победителем турнира является команда Бразилии. На успех пятикратных чемпионов мира можно сделать ставку с коэффициентом 4,75 (вероятность 21%). Основными фаворитами также являются сборные Аргентины (15%), Франции (14%), Англии (11%) и Испании (11%). Худшие шансы букмекеры дают Ирану, Саудовской Аравии и Коста-Рике — коэффициент 751 (0,13%).
Прогноз букмекеров на ЧМ-2022 по футболу в Катаре:
- Бразилия — 4.75
- Аргентина — 6.50
- Франция — 7.00
- Англия — 9.00
- Испания — 9.00
- Германия — 11.00
- Португалия — 15.00
- Нидерланды — 15.00
- Бельгия — 17.00
- Дания — 29.00
- Уругвай — 51.00
- Хорватия — 51.00
- Сенегал — 81.00
- Швейцария — 81.00
- США — 101.00
- Польша — 121.00
- Мексика — 151.00
- Эквадор — 151.00
- Сербия — 151.00
- Камерун — 201.00
- Канада — 251.00
- Марокко — 251.00
- Япония — 251.00
- Гана — 251.00
- Уэльс — 251.00
- Австралия — 251.00
- Южная Корея — 251.00
- Катар — 351.00
- Тунис — 351.00
- Иран — 751.00
- Саудовская Аравия — 751.00
- Коста-Рика — 751.00
Мундиаль в Катаре начнется 20 ноября и завершится 18 декабря. Матчи чемпионата мира пройдут на восьми аренах, большинство из которых переделают после праздника футбола. К слову, впервые за долгое время на турнире не будет представителей чемпионата Украины по футболу.