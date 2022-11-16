Букмекеры назвали главного фаворита ЧМ-2022

Мундиаль пройдет в Катаре

Всего несколько дней осталось до начала чемпионата мира по футболу в Катаре. Специалисты определили главного претендента на победу в турнире.

Основным претендентом на успех является самая титулованная команда в истории — сборная Бразилии. Об этом сообщает Пари-Матч.

По мнению аналитиков, самым вероятным победителем турнира является команда Бразилии. На успех пятикратных чемпионов мира можно сделать ставку с коэффициентом 4,75 (вероятность 21%). Основными фаворитами также являются сборные Аргентины (15%), Франции (14%), Англии (11%) и Испании (11%). Худшие шансы букмекеры дают Ирану, Саудовской Аравии и Коста-Рике — коэффициент 751 (0,13%).

Прогноз букмекеров на ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

Бразилия — 4.75

Аргентина — 6.50

Франция — 7.00

Англия — 9.00

Испания — 9.00

Германия — 11.00

Португалия — 15.00

Нидерланды — 15.00

Бельгия — 17.00

Дания — 29.00

Уругвай — 51.00

Хорватия — 51.00

Сенегал — 81.00

Швейцария — 81.00

США — 101.00

Польша — 121.00

Мексика — 151.00

Эквадор — 151.00

Сербия — 151.00

Камерун — 201.00

Канада — 251.00

Марокко — 251.00

Япония — 251.00

Гана — 251.00

Уэльс — 251.00

Австралия — 251.00

Южная Корея — 251.00

Катар — 351.00

Тунис — 351.00

Иран — 751.00

Саудовская Аравия — 751.00

Коста-Рика — 751.00

Мундиаль в Катаре начнется 20 ноября и завершится 18 декабря. Матчи чемпионата мира пройдут на восьми аренах, большинство из которых переделают после праздника футбола. К слову, впервые за долгое время на турнире не будет представителей чемпионата Украины по футболу.