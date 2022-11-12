Впервые в этом веке! Легионеров из Украины не пригласили на чемпионат мира

Ближе всех к мундиалю был поляк Томаш Кендзера

Уже 20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Увы, сборная Украины не смогла пробиться на мундиаль. Но раньше в таких случаях мы болели за легионеров УПЛ. А что будет в этот раз?

Впервые с 1998 года на чемпионате мира по футболу не будет ни одного игрока из чемпионата Украины.

С 2002 года в заявках национальных сборных непременно были представители клубов УПЛ, но эта серия прервана в Катаре-2022, сообщает "Суспільне Спорт".

Самый большой шанс поехать на мундиаль был у защитника киевского "Динамо" Томаша Кендзеры. Перед ЧМ-2022 Томаш попал в расширенный состав сборной Польши, но в Катар его тренеры не взяли.

Защитник "Черноморца" Манджрекар Джеймс имеет в своем активе 17 матчей за сборную Канады, но вызова на мундиаль не дождался.

Представительство чемпионата Украины на ЧМ:

1994 — 0

1998 — 0

2002 — 2 (оба в составе Нигерии)

2006 — 27 (19 – в Украине, по 3 – в Хорватии, а также Сербии и Черногории, 2 – в Польше)

2010 — 1 (в Нигерии)

2014 — 9 (4 – в Хорватии, по 1 – в Бразилии, Нигерии, Португалии, Нидерландах, Боснии и Герцеговине)

2018 — 3 (2 – в Бразилии, 1 – в Хорватии)

2022 — 0

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи мирового первенства — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы сообщали, что открытие мундиаля пройдет за час до стартового свистка матча Катар — Эквадор.