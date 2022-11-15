В ФИФА призвали к временному перемирию в Украине
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В сети раскритиковали идею футбольного функционера
Украина и россия должны прекратить огонь на время проведения чемпионата мира по футболу-2022.
Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на саммите стран "Большой двадцатки", передает официальный сайт организации. Он хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились как минимум до окончания мундиаля.
"россия проводила чемпионат мира по футболу в 2018 году. Украина добивается права провести у себя чемпионат 2030 года. Следующий чемпионат начнется очень скоро.
В связи с этим у меня к вам есть предложение: договориться о временном прекращении огня – пусть недолгом, пусть это будет один месяц, на время проведения чемпионата. Или об устройстве гуманитарных коридоров, или чего-то подобного, что бы могло стать первым шагом к диалогу двух сторон", — заявил Инфантино.
В сети отметили, что временное перемирие будет на руку только рф.
Отметим, ЧМ-2022 по футболу стартует 20 ноября, а завершится 18 декабря. Все игры пройдут в Катаре. Ранее "Телеграф" рассказывал о стадионах ЧМ, а также о распределении призовых на турнире.