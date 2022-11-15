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Призовые ЧМ-2022: как будут делить рекордные миллионы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Кубок мира по футболу Новость обновлена 15 ноября 2022, 16:13
Кубок мира по футболу. Фото fifa.com

Футбольные сборные хорошенько заработают за участие в турнире

Чемпионат мира по футболу в Катаре вот-вот начнется. Победитель может рассчитывать на 42 млн долларов призовых.

Об этом сообщает Международная федерация футбола (ФИФА) на своей официальном сайте. Неудачники групповой стадии (команды, вылетевшие из группы) получат по 9 млн долларов. Призовой фонд чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре составит 440 миллионов долларов.

Распределение средств выглядит следующим образом (все цифры указаны в долларах США):

  • Чемпион: 42 миллиона долларов
  • Второе место: 30 миллионов долларов
  • Третье место: 27 миллионов долларов
  • Четвертое место: 25 миллионов долларов
  • 5-8 места: 68 миллионов долларов. (17 миллионов долларов на команду)
  • 9-16 места: 104 миллиона долларов (13 миллионов долларов на команду)
  • 17-32 места: 144 миллиона долларов (9 миллионов долларов на команду)

Добавим, что каждая квалифицированная на финальный турнир команда получила 1,5 миллиона долларов на покрытие расходов на подготовку к Мундиалю.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на восьми аренах, большинство из которых переделают после турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал о проблемах внутри сборной Португалии перед стартом турнира.

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#Футбол #Катар #ЧМ-2022