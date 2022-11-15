Призовые ЧМ-2022: как будут делить рекордные миллионы

Футбольные сборные хорошенько заработают за участие в турнире

Чемпионат мира по футболу в Катаре вот-вот начнется. Победитель может рассчитывать на 42 млн долларов призовых.

Об этом сообщает Международная федерация футбола (ФИФА) на своей официальном сайте. Неудачники групповой стадии (команды, вылетевшие из группы) получат по 9 млн долларов. Призовой фонд чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре составит 440 миллионов долларов.

Распределение средств выглядит следующим образом (все цифры указаны в долларах США):

Чемпион : 42 миллиона долларов

: 42 миллиона долларов Второе место : 30 миллионов долларов

: 30 миллионов долларов Третье место : 27 миллионов долларов

: 27 миллионов долларов Четвертое место : 25 миллионов долларов

: 25 миллионов долларов 5-8 места : 68 миллионов долларов. (17 миллионов долларов на команду)

: 68 миллионов долларов. (17 миллионов долларов на команду) 9-16 места: 104 миллиона долларов (13 миллионов долларов на команду)

104 миллиона долларов (13 миллионов долларов на команду) 17-32 места: 144 миллиона долларов (9 миллионов долларов на команду)

Добавим, что каждая квалифицированная на финальный турнир команда получила 1,5 миллиона долларов на покрытие расходов на подготовку к Мундиалю.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на восьми аренах, большинство из которых переделают после турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал о проблемах внутри сборной Португалии перед стартом турнира.