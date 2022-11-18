"Довго і сильно били по голові": Валуєв побажав збірній росії перемоги на ЧС-2022

Збірна рф не бере участі в цьому турнірі

Колишній чемпіон світу з боксу, депутат держдуми рф Микола Валуєв за пару днів до старту ЧС-2022 з футболу побажав збірній росії перемоги на турнірі, при цьому ця команда була відсторонена від міжнародних змагань ще на стадії кваліфікації.

Відповідний коментар колишнього володаря поясу WBA у надважкій вазі доступний на РБ-Спорт. Колишній спортсмен заявив, що переможцем Мундіалю 2022 хотів би бачити збірну рф.

"Чи я стежитиму за чемпіонатом світу з футболу? Частково і за завантаженістю. Підтримувати нікого не буду, хочеться побачити хороший футбол. Кого хотів би бачити переможцем ЧС-2022? Збірну росію! — сказав боксер.

У мережі лише посміялися зі слів російського депутата, адже збірна рф спостерігатиме за ЧС-2022 тільки з екранів телевізора.

Напередодні збірна росії з футболу не змогла обіграти Таджикистан (0:0) у товариському матчі.

Нагадаємо, ЧС-2022 з футболу стартує матчем Катар — Еквадор. Перед цією грою спалахнув гучний скандал.

Раніше радянський воротар заявив, що команда росії легко пройшла б Польщу, якби не дискваліфікація.