Макрон заговорив кремлівськими мантрами перед стартом ЧС-2022 з футболу

Макрон вважає, що спорт має залишатися поза політикою

Президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про Катар, який критикують за порушення свобод людини, став на захист влади близькосхідної країни й навіть заговорив кремлівськими наративами.

Відповідний коментар президента Франції доступний на RMC Sport. Макрон фактично заплющив очі на всі проблеми, пов’язані з організацією Мундіалю в Катарі, і заявив штампами кремля, що спорт має бути поза політикою.

"Я не думаю, що спорт має бути політизований. Питання потрібно ставити при присудженні турніру тій чи іншій країні. Ми не збираємося обговорювати питання про клімат чи права людини щоразу, коли говоримо про турнір. Я постійно розмовляю з Катаром на всі теми. У нас щирі, дружні та конструктивні стосунки”, – заявив Макрон.

Додамо, збірна Франції є одним із головних фаворитів на ЧС-2022, який пройде з 20 листопада по 18 грудня у Катарі. Напередодні французи втратили одного з нападників, який отримав травму на тренуванні.

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