"Росіяни продовжують бомбардувати наші міста": Шевченко отримав престижну премію в Італії

Легендарний футболіст видав полум’яну промову в Італії

Ексфорвард і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, у якого нещодавно виявили спільний бізнес із російським олігархом Романом Абрамовичем, став лауреатом 11-ї премії Нільса Лідхольма.

Про це повідомляє tuttomercatoweb. Ця премія вручається за "високі результати, досягнуті на технічних та управлінських посадах на міжнародному рівні, а також за внесок, зроблений гравцем протягом кар’єри". Отримавши премію, "Шева" подякував італійцям, які допомагають українцям, які постраждали від повномасштабного вторгнення рф.

"Я щасливий бути тут, щасливий, що отримав цю престижну нагороду. Для мене велика честь отримати нагороду, пов’язану з Лідхольмом.

Я виріс в Україні, там було важливе ім’я Валерія Лобановського. І як людини, і як тренера. Коли я перейшов у "Мілан", я завжди чув поважні відгуки про Лідхольма. Це чудовий тренер, за якого у "Мілані" дебютував Паоло Мальдіні. Мій помічник Мауро Тассотті теж часто говорив зі мною про нього.

Я радий цій нагороді. Особливо тому, що бачу, як Італія прийняла українських громадян. Нас атакують росіяни, продовжують бомбардувати наші міста. Я сподіваюся, що італійці й надалі з великим серцем допомагатимуть моєму народу", — сказав Шевченко.

Довідка: Нільс Лідхольм – олімпійський чемпіон 1948 року, колишній гравець збірної Швеції та "Мілана". Ексголовний тренер "Россонері", який помер у 2007 році. Посвячена йому престижна нагорода вручається футбольним особам, які відзначилися як на полі, так і в житті.

Нагадаємо, нещодавно в Італії "Шева" отримав престижну нагороду за свою футбольну кар’єру.

Раніше повідомлялося, що Шевченко вручав "Золотий м’яч-2022" на церемонії у Парижі.