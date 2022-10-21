Андрію Шевченку в Італії дали дуже круту нагороду

Українець отримав приз за свою видатну кар’єру

Легендарний у минулому форвард київського "Динамо" та "Мілана" Андрій Шевченко отримав почесну нагороду в Італії. Раніше Каріму Бензема вручили "Золотий м’яч", а Шеві дістався приз Golden Boy Career.

Нагорода Golden Boy була започаткована італійським виданням Tuttosport. Її вручають із 2003 року найкращому молодому футболісту Європи. Цього року її отримав півзахисник "Барселони" Гаві.

А Golden Boy Career вручають за колишні заслуги.

"Андрій Шевченко отримав приз за свою видатну кар’єру, а також щоденну відданість Україні та світу", — зазначає Tuttosport.

Раніше ми намагалися розібратися, чи означає перемога Бензема кінець ери Мессі та Роналду. Спойлер: дочекайтеся мундіалю.

Нагадаємо, що у Парижі жіночий "Золотий м’яч" вручав Андрій Шевченко. А найкращою футболісткою стала Алексія Путельяс із "Барселони". Під час своєї промови Шевченко закликав світ не забувати, що в Україні триває війна.