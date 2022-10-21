Андрею Шевченко в Италии дали очень крутую награду

Украинец получил приз за свою выдающуюся карьеру

Легендарный в прошлом форвард киевского "Динамо" и "Милана" Андрей Шевченко получил почетную награду в Италии. Ранее Кариму Бензема вручили "Золотой мяч", а Шеве достался приз Golden Boy Career.

Награда Golden Boy была основана итальянским изданием Tuttosport. Ее вручают с 2003 года лучшему молодому футболисту Европы. В этом году ее получил полузащитник "Барселоны" Гави.

А Golden Boy Career вручают за былые заслуги.

"Андрей Шевченко получил приз за свою выдающуюся карьеру, а также ежедневную преданность Украине и миру", — отмечает Tuttosport.

Ранее мы пытались разобраться, означает ли победа Бензема конец эры Месси и Роналду. Спойлер: дождитесь мундиаля.

Напомним, что в Париже женский "Золотой мяч" вручал Андрей Шевченко. А лучший футболисткой стала Алексия Путельяс из "Барселоны". Во время своей речи Шевченко призвал мир не забывать, что в Украине идет война.