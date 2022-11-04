"Мілан" та Шевченко відновлюють стадіон, зруйнований окупантами

ФК "Мілан" вже зібрав солідну суму

Перший амбасадор United24 Андрій Шевченко, якому запропонували роботу в Італії, повідомив, що він разом із платформою розпочали роботу з відновлення стадіону в Ірпені (Київська область).

Відповідний пост з’явився в Instagram "Шеви". Колишній гравець та головний тренер збірної України закликає бізнес та футбольну громадськість допомогти відновити арену, яка постраждала від рук окупантів після початку повномасштабного вторгнення рф. До речі, четверту частину суми вдалося зібрати завдяки ФК "Мілан".

"Я приїхав на цей зруйнований снарядами стадіон і побачив, як по полю, не звертаючи уваги на великі чорні воронки, бігають з м'ячем діти.

Ворогу вдалося знищити футбольний майданчик, але не пристрасть наших дітей до улюбленої гри. Тоді я зрозумів, що маю відновити цей стадіон, і ми це обов'язково зробимо. Перші 150 000 євро із 600 000, які потрібні, вдалося зібрати завдяки клубу "Мілан"! Дякую! Я закликаю всю футбольну спільноту, великий бізнес долучатися!", — написав Шевченко.

Раніше повідомлялося, що Шевченко отримав престижну нагороду в Італії. Крім того, "Шева" вручав "Золотий м’яч-2022" на церемонії у Парижі, де українець зробив важливу заяву.