Укр

"Милан" и Шевченко восстанавливают стадион, разрушенный оккупантами

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Андрей Шевченко призывает футбольную общественность помочь восстановить стадион на Киевщине Новость обновлена 04 ноября 2022, 23:27
Андрей Шевченко призывает футбольную общественность помочь восстановить стадион на Киевщине. Фото Screenshot

ФК "Милан" уже собрал солидную сумму

Первый амбассадор United24 Андрей Шевченко, которому предложили работу в Италии, сообщил, что он вместе с платформой начали работу по восстановлению стадиона в Ирпене (Киевская область).

Соответствующий пост появился в Instagram "Шевы". Бывший игрок и главный тренер сборной Украины призывает бизнес и футбольную общественность помочь восстановить арену, которая пострадала от рук оккупантов после начала полномасштабного вторжения рф. К слову, четвертую часть суммы удалось собрать благодаря ФК "Милан".

"Я приехал на этот разрушенный снарядами стадион и увидел, как по полю, не обращая внимания на большие черные воронки, бегают с мячом дети.

Врагу удалось уничтожить футбольную площадку, но не пристрастие наших детей к любимой игре. Тогда я понял, что должен восстановить этот стадион, и мы это обязательно сделаем. Первые 150 000 евро из 600 000 нужных удалось собрать благодаря клубу "Милан"! Спасибо! Я призываю все футбольное сообщество, большой бизнес присоединяться!", — написал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шевченко получил престижную награду в Италии. Кроме того, "Шева" вручал "Золотой мяч-2022" на церемонии в Париже, где украинец сделал важное заявление.

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#Футбол #Андрей Шевченко #Ирпень