Старшему сыну Шевченко исполнилось 18 лет (фото)

Джорддан Шевченко достиг совершеннолетия

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко, который недавно получил награду в Италии, поздравил своего старшего сына Джордана с 18-летием.

Соответствующий пост "Шева" опубликовал на своей странице в Instagram. Украинец опубликовал несколько снимков с Джорданом.

Супруга Шевченко Кристен Пазик также поздравила сына с днем рождения, спросив, что он чувствует в свои 18 лет.

Напомним, в июле 2004 года Шевченко женился на американской модели Кристен Пазик, дочери бейсболиста Майка Пазика. У них в браке родились четверо сыновей — Джордан (29 октября 2004), Кристиан (13 ноября 2006), Александр (1 октября 2012) и Райдер-Габриэль (6 апреля 2014).

К слову, недавно "Шеве" исполнилось 46 лет. Примечательно, что Андрей Николаевич мог и не стать великим футболистом. Он едва не стал военным, пробовал себя в политике и преуспел в гольфе.

Напомним, после полномасштабного вторжения рф в Украину "Шева" помогал украинским беженцам. Кроме того, он стал первым послом платформы UNITED24 – глобальной инициативы по поддержке Украины от президента Владимира Зеленского.