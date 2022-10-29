Старшому сину Шевченка виповнилося 18 років (фото)

Джорддан Шевченко досяг повноліття

Легенда світового футболу Андрій Шевченко, який нещодавно отримав нагороду в Італії, привітав свого старшого сина Джордана із 18-річчям.

Відповідний пост "Шева" опублікував на своїй сторінці в Instagram. Українець опублікував кілька знімків із Джорданом.

Дружина Шевченка Крістен Пазік також привітала сина з днем народження, запитавши, що він відчуває у свої 18 років.

Нагадаємо, у липні 2004 року Шевченко одружився з американською моделлю Крістен Пазік, доньки бейсболіста Майка Пазіка. У них у шлюбі народилися четверо синів — Джордан (29 жовтня 2004 року), Крістіан (13 листопада 2006 року), Олександр (1 жовтня 2012 року) і Райдер-Габріель (6 квітня 2014 року).

До речі, нещодавно "Шеві" виповнилося 46 років. Цікаво, що Андрій Миколайович міг і не стати великим футболістом. Він ледь не став військовим, пробував себе в політиці і досяг успіху в гольфі.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення рф в Україну "Шева" допомагав українським біженцям. Крім того, він став першим послом платформи UNITED24 – глобальної ініціативи щодо підтримки України від президента Володимира Зеленського.