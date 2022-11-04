Андрей Шевченко отказал клубу из итальянского дна

Тренер не захотел спасать команду Серии В

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко отказался возглавить команду второго итальянского дивизиона. После увольнения из "Дженоа" Шевченко остается без работы.

Как сообщает Telenord, Андрей Шевченко получил предложение тренировать "Козенцу" из Серии В, но ответил отказом.

"Козенца" основана 18 ноября 1912 года, в чемпионате Италии выступает с 1927-го. За всю свою историю команда никогда не играла в высшем итальянском дивизионе. Сейчас "Козенца" находится на 16-м месте в Серии В.

Несмотря на свою скромность, в истории клуба было не мало известных имен. Здесь начинал свою карьеру Стефано Фьоре — двукратный обладатель Кубка УЕФА, серебряный призер Евро-2020.

Более сотню матчей за "Козенцу" провел Микеле Падовано, который потом с "Ювентусом" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Джанлуиджи Лентини уже после победы в Лиге чемпионов с "Миланом" доигрывал в "Козенце".

Бывший тренер "Козенцы" Джанни Де Бьязи впервые в истории вывел сборную Албании на чемпионат Европы. Сейчас работает со сборной Азербайджана.

Набивал шишек в "Козенце" и тренер Альберто Дзаккерони. Тот самый, который пригласил Андрея Шевченко в "Милан".

Ранее мы писали, что Андрею Шевченко дали в Италии крутую награду.